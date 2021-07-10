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سادت حالة من الحزن بين طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمى محافظة الدقهلية، اليوم، بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية في أول يوم للامتحانات واشتكى الطلاب من طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت المحدد 3 ساعات .

وخرجت طالبت مدرسة «أحمد حسن رشاد غنيم الثانوية بالمنصورة،» الثانوية بنات الجديدة سابقا«في حالة انهيار تام وبكاء هسيترى بسبب صعوبة الامتحانات وضيق الوقت المخصص للاجابة .

وقالت الطالبات «أن الامتجان يحتاج إلى تفكير كبير والاجابات كلها شبه بعضها وهناك صعوبة في الاختيار كما أن القطعة كانت طويلة وتحتاج وقت للفهم والتفكير ووقت للاجابة على الأسئلة»

كما اشتكت الطالبات من زيادة عدد الأسئلة وعدم تناسبها مع الوقت المحدد حيث يوجد 60 سؤال على ثلاث ساعات فقط بالإضافة لعدم وجود الوقت الكافة للاجابة في ورقة الاجابة ورعب من الخروج عن الدائرة المحددة للاختيار «.

وأشارت الطالبات «لوجود توتر في اللجان وعدم مراعاة المراقبين للبعد النفسى للطلاب وتم سحب الورقة من بعض الطلبة قبل انتهاء الوقت الأصلى وعدم تمكنهم من الاجابة على كامل الأسئلة»

وأكدت الطالبات أن مجهودهن خلال العام بالكامل ضاع بسبب التجارب التي أجريت عليهن وقالت احدى الطالبت «أسرتى صرفت فلوس كتير وأنا تعبت وكنت بأصحى من 7 الصبح علشان أذاكر وفى النهاية مجهودنا يضيع، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم» .