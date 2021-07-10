أخبار عاجلة

"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن -
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل -
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام -
خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بكاء ودموع وغضب».. ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي بالدقهلية حول امتحان اللغة العربية «»

Print
«بكاء ودموع وغضب».. ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي بالدقهلية حول امتحان اللغة العربية «فيديو» «بكاء ودموع وغضب».. ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي بالدقهلية حول امتحان اللغة العربية «»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن بين طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمى محافظة الدقهلية، اليوم، بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية في أول يوم للامتحانات واشتكى الطلاب من طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت المحدد 3 ساعات .

وخرجت طالبت مدرسة «أحمد حسن رشاد غنيم الثانوية بالمنصورة،» الثانوية بنات الجديدة سابقا«في حالة انهيار تام وبكاء هسيترى بسبب صعوبة الامتحانات وضيق الوقت المخصص للاجابة .

وقالت الطالبات «أن الامتجان يحتاج إلى تفكير كبير والاجابات كلها شبه بعضها وهناك صعوبة في الاختيار كما أن القطعة كانت طويلة وتحتاج وقت للفهم والتفكير ووقت للاجابة على الأسئلة»

كما اشتكت الطالبات من زيادة عدد الأسئلة وعدم تناسبها مع الوقت المحدد حيث يوجد 60 سؤال على ثلاث ساعات فقط بالإضافة لعدم وجود الوقت الكافة للاجابة في ورقة الاجابة ورعب من الخروج عن الدائرة المحددة للاختيار «.

وأشارت الطالبات «لوجود توتر في اللجان وعدم مراعاة المراقبين للبعد النفسى للطلاب وتم سحب الورقة من بعض الطلبة قبل انتهاء الوقت الأصلى وعدم تمكنهم من الاجابة على كامل الأسئلة»

وأكدت الطالبات أن مجهودهن خلال العام بالكامل ضاع بسبب التجارب التي أجريت عليهن وقالت احدى الطالبت «أسرتى صرفت فلوس كتير وأنا تعبت وكنت بأصحى من 7 الصبح علشان أذاكر وفى النهاية مجهودنا يضيع، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن