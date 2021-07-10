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صحة شمال سيناء: خطة تأمين طبي شامل للثانوية العامة

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صحة شمال سيناء: خطة تأمين طبي شامل للثانوية العامة صحة شمال سيناء: خطة تأمين طبي شامل للثانوية العامة

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أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء على تنفيذ خطة تأمين طبى شامل لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأعلنت الدكتورة انتصار سرى مدير عام الرعاية الصحية بمديرية الصحة، أن هناك خطة تأمين طبى شاملة للطلاب والمشرفين على لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين وكافة العاملين بالمدارس في اطار لجان الامتحانات .

واستعرضت سرى تفاصيل خطة التأمين الطبى، موضحة أنها تضمنت تواجد الفرق الطبية من أطباء وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من اتخاذ الإجراءات والوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير، مع توافر المستلزمات الوقائية، حيث يتم المرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين باللجنة، والتأكد من التهوية الجيدة للجان، والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد، وكذا توفير غرفة عزل للطوارىء.. كما تم توفير سيارة إسعاف في محيط اللجان.

من جانبه، أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على مناشدة أولياء الأمور بعدم التزاحم خارج اللجان، وكذلك الطلاب.. مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة ولحماية الجميع من طلاب وملاحظين وعاملين باللجان .

المصرى اليوم

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