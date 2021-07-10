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توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد 11 يوليو

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توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد 11 يوليو توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد 11 يوليو

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توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد - 11/07/2021
حالة الطقس بالكويت غدا

نهارًا

شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .
ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ

حالة البحر بالكويت غدا

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 4 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

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