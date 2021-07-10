توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد 11 يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقعات حالة الطقس غدا بالكويت الأحد - 11/07/2021
حالة الطقس بالكويت غدا
نهارًا
شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .
درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ
حالة البحر بالكويت غدا
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 4 قدم.
ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.
اقرأ ايضا