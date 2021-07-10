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تكريم 100 متدرب في ختام البرنامج التدريبي لحاضنة أعمال «مسار» بجامعة سوهاج

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تكريم 100 متدرب في ختام البرنامج التدريبي لحاضنة أعمال «مسار» بجامعة سوهاج تكريم 100 متدرب في ختام البرنامج التدريبي لحاضنة أعمال «مسار» بجامعة سوهاج

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شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لحاضنة أعمال «مسار»، الذي تنفذه انروت للتنمية بتمويل مع الهولندية، حيث تم تسليم ١٠٠ شهادة لمن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح.

وأكد رئيس جامعة سوهاج – في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بالقاعة الرئيسية بمقر كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال «مسار» بالجامعة- أن إدارة الجامعة تدعم تلك النوعية من الأنشطة القائمة على الإبتكار والإبداع، والتي تعمل على تنمية القدرات وتعزيز المهارات الفردية والجماعية في آن واحد، موضحاً أن البرنامج يستهدف تعزيز المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب التوعية بأساسيات ريادة الأعمال والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة لشباب المحافظة، وذلك ضمن إستراتيجية ٢٠٣٠.

وناشد رئيس الجامعة جميع الطلاب بالإستفادة من هذه الدورات الخاصة بحاضنة أعمال «مسار»، واستكمال سلسلة المراحل التالية من البرنامج، حتى الوصول إلى أن يصبحوا أصحاب مشروعات تتيح فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة «أعمال مسار» بالجامعة، أن حاضنة أعمال مسار اختتمت فعاليات برنامجها التدريبي الذي استمر لمدة يومان، وذلك بالتعاون مع الجامعة، وبتمويل من الحكومة الهولندية، لافتا إلى أنه شارك في التدريب أكثر من ١٠٠ طالب وخريج، تدربوا على عدد من المحاور منها تعريف ريادة الأعمال، مميزات وعيوب ريادة الأعمال، سمات رائد الأعمال، تقييم الفكرة، منوها بأنه تم تكريم جميع من اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح ومنحهم شهادة رسمية تؤهلهم في الحصول على فرصة عمل محلياً ودولياً.

المصرى اليوم

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