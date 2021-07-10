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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية تمديد مستوى الإنذار «البرتقالي»، في العاصمة موسكو بسبب موجة الحر غير المسبوقة في المدينة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح بيان للهيئة أن المستوى «البرتقالي» جاء بعد ارتفاع المعدلات بـ 7 درجات أو أكثر،ما يدل على خطر وقوع كوارث طبيعية وأضرار مادية.

وقد ترتفع درجة الحرارة من 33 درجة يومي الأحد والاثنين القادمين حتى 36 درجة يوم الجمعة المقبل.

وسجلت الأرصاد بأن العاصمة موسكو سجلت أكثر أشهر يونيو حرارة خلال الـ 142 عاما من تاريخ الأرصاد الجوية في المدينة.