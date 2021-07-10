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قال المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة بلاده، مؤكدا أن الرياض ستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأشار الواصل خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن تقرير مايكل لينك يوضح بشكل تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هذا عدا التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان«.

وكان قد قد مايكل لمجلس حقوق الإنسان تقريرا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.