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رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن أخطاء الماضي وعصابات داعش

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رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن أخطاء الماضي وعصابات داعش رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن أخطاء الماضي وعصابات داعش

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قال رئيس العراقية، مصطفى الكاظمي، إن وحدة البلاد صمام أمانه، وأن تماسك العراقيين بكل أطيافهم هو الطريق لازدهار البلد ورفعته واستقراره، جاء ذلك في حديث له عن الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل، مشددا على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي.

وقال في بيان صحفي: يحيي العراقيون اليوم الذكرى الرابعة لتحرير الموصل، في ملحمة بطولية جسدت ارتباط الدم بالأرض، مضيفا أن معركة الموصل قلبت كل الموازين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فبعد أن دنست عصابات داعش الإرهابية الأراضي العراقية واستمكن خوارج العصر على أهلها وممارستهم شتى الجرائم الوحشية بحق أبناء الشعب، كانت الوقفة البطولية المشرفة لقواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، مستندة إلى عقيدة حب العراق ووحدته، وإيمانها بأن التضحية بالدم هي سبيل الشرفاء وأن الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على وحدة العراق لا التفريط بها.

وأكد حرص الحكومة على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفعنا ثمنها بالدم، والوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه، عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وإعادة تنظيمها مؤسساتياً وفق اعتبارات مهنية وخطط عسكرية مدروسة بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا.

المصرى اليوم

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