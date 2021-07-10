سارة عبدالرحمن تكسب تعاطف الجمهور بمشهد البكاء في «ليه لأ؟!»

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بعد أن خلقت حالة من النفور لدى الجمهور من شخصيتها الملتوية، استطاعت سارة عبدالرحمن أن تحصد التعاطف في مشهد واحد، يُظهر مدى ضعفها وانكسارها واستسلامها لحقيقة كونها غير مؤهلة لدور الأم، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل«ليه لأ؟!»، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مؤخراً.

ليه لأ

على مدار حلقات الجزء الثاني من «ليه لأ؟!»، استطاعت سارة عبدالرحمن أن تجسد شخصية رانيا المركبة التي أصابها اكتئاب الولادة تاركاً لديها أثراً سلبياً جعلها تخفق في دورها كأم من ناحية وكزوجة من ناحية أخرى، ليكون المحرك لأفعالها الملتوية تجاه طليقها صلاح (أحمد حاتم) وحبيبته دكتورة ندى (منة شلبي) للتفريق بينهما، في سبيل الضغط على «صلاح»، تطالبه رانيا باستعادة حضانة ابنتهما سلمى، لكن بعد نجاحها في ذلك، سرعان ما تجد نفسها أضعف من أن تقوم بدور الأم.

ليه لأ

وأمام هذه الحقيقة تستسلم رانيا وتقرر إعادة سلمى لوالدها، وهو ما يجعلها تبكي عند وداعها لها في مشهد مؤثر أدته سارة.

ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» في 2019.

المسلسل من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.