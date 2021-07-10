أخبار عاجلة

"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن -
"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل -
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام -
خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سارة عبدالرحمن تكسب تعاطف الجمهور بمشهد البكاء في «ليه لأ؟!»

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد أن خلقت حالة من النفور لدى الجمهور من شخصيتها الملتوية، استطاعت سارة عبدالرحمن أن تحصد التعاطف في مشهد واحد، يُظهر مدى ضعفها وانكسارها واستسلامها لحقيقة كونها غير مؤهلة لدور الأم، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل«ليه لأ؟!»، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في على المنصة مؤخراً.

ليه لأ

على مدار حلقات الجزء الثاني من «ليه لأ؟!»، استطاعت سارة عبدالرحمن أن تجسد شخصية رانيا المركبة التي أصابها اكتئاب الولادة تاركاً لديها أثراً سلبياً جعلها تخفق في دورها كأم من ناحية وكزوجة من ناحية أخرى، ليكون المحرك لأفعالها الملتوية تجاه طليقها صلاح (أحمد حاتم) وحبيبته دكتورة ندى (منة شلبي) للتفريق بينهما، في سبيل الضغط على «صلاح»، تطالبه رانيا باستعادة حضانة ابنتهما سلمى، لكن بعد نجاحها في ذلك، سرعان ما تجد نفسها أضعف من أن تقوم بدور الأم.

ليه لأ

وأمام هذه الحقيقة تستسلم رانيا وتقرر إعادة سلمى لوالدها، وهو ما يجعلها تبكي عند وداعها لها في مشهد مؤثر أدته سارة.

ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» في 2019.

المسلسل من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة

وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة