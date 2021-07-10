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محافظ مطروح يزور طالبة الثانوية الأزهرية بعد إصابتها في حادث مروري

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محافظ مطروح يزور طالبة الثانوية الأزهرية بعد إصابتها في حادث مروري محافظ مطروح يزور طالبة الثانوية الأزهرية بعد إصابتها في حادث مروري

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في لمسة انساينة حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاطمئنان على الطالبة مريم رمضان بمستشفى مطروح العام والتى اصيبت اليوم السبت بكدمات في ذراعها أثناء حادث سير خلال ذهابها لأداء الامتحان في مادة الكيمياء بالشهادة الثانوية الازهرية، موجها باتخاذ كافة الاجراءات الطبية اللازمة، بينما وجه ولى أمر الطالبة الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على إهتمامه وحرصه على الاطمئنان على ابنته.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة تفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والإدارات المعنية.

مطروح

المصرى اليوم

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