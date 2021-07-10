المئات يشيعون جنازة العريس ضحية سقوط الرافعة بالإسكندرية

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شيع المئات من أهالي منطقة جميلة بوحريد، بمنطقة الساعة شرق الإسكندرية، جثمان محمود أحمد عبدربه، 24 عامًا، وصديقه جبالي طارق جبالي، ضحايا واقعة سقوط رافعة نقل الأثاث «ونش» إلى مثواهما الأخير، كل بمقابر الأسرة.

وشيع الأهالي جثمان العريس محمود عبدربه، إلى مقابر أبو النور بمنطقة الظاهرية، وصديقه إلى مقابر خورشيد، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليهما بمسجد التقوى، بمنطقة جميلة بوحريد.

وكان شاب العريس محمود عبدربه لقي مصرعه بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر سقوطه من أعلى الرافعة التي صعد إليها برفقة صديقه، لنقل جهازه إلى شقة الزوجية تمهيدا لزفافه إلا أن الرافعة سقطت وتوفى عقب نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط رافعة أثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط رافعة أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد، مما أدى إلى إصابة العريس المذكور وصديقه بإصابات بالغة وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.