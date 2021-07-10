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وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)

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زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جامعة الإسكندرية اليوم السبت، للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقى يدرس بجامعة الاسكندرية، حيث استبقها بلقاء رئيس جامعة الإسكندرية.

جاءت زيارة الوزير على هامش مناقشته لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث سيف داود سلمان من دولة العراق، بعنوان «نموذج مقترح لقانون استثمار رياضي في دولة العراق في ضوء الميثاق الأولمبي»، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، حيث تكونت لجنة المناقشة من كل من الوزير والدكتور حسن أحمد عطية الشافعي، والدكتورة مها محمد حسن الصغير، والدكتورة صابرين عطية مرسال.

وأشاد الوزير خلال الزيارة بالامكانيات والمنشآت الجديدة بجامعة الإسكندرية وجودة الملاعب والمنشآت الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظةالإسكندرية، ورحب الوزير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في مختلف المجالات الرياضية التي من شأنها خلق أبطال رياضيين ترفع اسم عاليا خفاقا.

وأكدت الجامعة أن زيارة الوزير تعكس قوة الروابط والعلاقات بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الإسكندرية ويناقش رسائلهم وأفكارهم، مشيراً إلى أن هناك مقترحات لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق ب sports engineering وsports technology، لاسيما مع التوسعات والامتدادات التي تشهدها جامعة الإسكندرية في الوقت الحالي وما يتطلبه ذلك من برامج دراسية رياضية حديثة ومتطورة لتخريج أبطال رياضيين تمثل مصر في كافة المحافل الدولية.

حضر اللقاء الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية.

وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث عراقي بجامعة الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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