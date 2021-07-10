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مشاركة «الوعى ..حياة» في توعية أكثر من ١٠٠ طليع بمركز شباب الرملة في بنها (صور)

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نفذ مشروع «الوعي حياة» الذي تدعمه مؤسسة جايكا اليابانية لقاءات توعوية لمجموعات عدد ١٥٠ مستفيد من الأطفال المشاركين والمترددين بمركز شباب الرملة التابع لإدارة شباب بنها على فصول تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك فصول تعليم القراءة والكتابة والخط في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومؤسسة أجيال لتنمية الشباب والنشء.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية أنه تم توزيع الجوائز على المتميزين منهم في نهاية اللقاء، وتم التنظيم وفقاً للقواعد والتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية من .

و شارك مشروع «الوعي حياة» في الفعاليات بهدف نشر وتفعيل السلوكيات الأخلاقية الرفيعة ،والوقاية من عدوى فيروس كورونا، مع التركيز على نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة، والتي تم توزيعها على كافة المشاركين من الأطفال والمدرسين والشيوخ المحفظين، كما تم التنبيه بضرورة وجود التباعد الإجتماعي بين الأشخاص، وتوزيع الكحول والمطبوعات الخاصة بالتوعية.

حضر الفاعليات صفوت السيد قايتباي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الرملة، وعاطف الحسيني، مدير المركز، والسيد جودة، أمين الصندوق، وعربي سيف الدين فودة مسؤول العضوية والأنشطة بالمركز، والدكتور أحمد عفيفي منسق مشروع الوعي حياة بمحافظة القليوبية.

الوعى ..حياة " فى توعية أكثر من ١٠٠ طليع بمركز شباب الرملة في بنها
الوعى ..حياة " فى توعية أكثر من ١٠٠ طليع بمركز شباب الرملة في بنها

المصرى اليوم

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