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وسط مشاهد ساحرة.. "الدربي" يوثق رحلة ليلية في أعماق مياه حقل الفيروزية

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وسط مشاهد ساحرة.. "الدربي" يوثق رحلة ليلية في أعماق مياه حقل الفيروزية وسط مشاهد ساحرة.. "الدربي" يوثق رحلة ليلية في أعماق مياه حقل الفيروزية
شعاب مرجانية تخطف الأنظار

وسط مشاهد ساحرة..

وثّق مدرب مدربي الغوص علي الدربي، مناظر خلابة من أعماق شواطئ حقل بمنطقة تبوك، وذلك خلال ممارسة الغوص ليلاً.

لقطات رائعة أبرزها لنا الدربي، خلال رحلته الليلة في الأعماق، حيث الأسماك رائعة الجمال والشعاب المرجانية الساحرة التي تمتاز بها شواطئ حقل.

وتقع محافظة حقل على خليج العقبة في أقصى شمال غرب المملكة، وتحتضن المياه الفيروزية النابضة بالحياة البحرية، والشعاب المرجانية الملونة، والشواطئ الرملية البيضاء المحاطة بالجبال.

ويتصف مناخ محافظة حقل باعتدال الحرارة بها صيفاً ودفئها شتاءً، كما أن الرطوبة تنعدم بهذه المحافظة خلافاً لما هو حاصل بالمدن الساحلية الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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