حياة كريمة بقرية قلمشاه بالفيوم

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تستمر فعاليات القوافل الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة» بمقر الوحدة المحلية بقرية قلمشاه، بالتعاون مع منطقة وعظ الفيوم، بحضور أطفال وأهالي القرية.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «العمل واستغلال الطاقات» لفضيلة الواعظ أحمد عبدالله، أوضح فيها قيمة العمل، وأن الاسلام هو دين العمل وليس للركود، كما أقيمت جلسة حكي لقصة الصدق ينجي من حكايات ستو والأراجوز، ثم الاستماع لمواهب الاطفال المختلفة، مع تنفيذ ورشة إعادة تدوير لعمل علبة مناديل من الخشب وتزيينها بالورق الملون، بجانب ورشة رسم حر مع الأطفال، وأخرى أشغال يدوية لعمل أساور وإكسسوارات من الخرز الملون، بالإضافة إلى جلسة حكي بعنوان ''التغيير الإيجابي من أين نبدأ؟''، تناولت مفهوم التغيير الايجابي بأنه قيام الفرد بالتغيير الاجتماعي بشكل واضح في كل تصرفاته اليومية والحياتية، حيث يعود ذلك التغيير عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم أمسية ثقافية وشعرية للموهوبين من رواد المكتبة، منتدي الشباب والطلائع قدمها محمد محمود مدرب التنمية البشرية والمجتمعية، حيث بدأت الجلسة بتعريف الحاضرين لمواهبهم المختلفة من شعر وتأليف القصة وغيرها من المواهب.

بينما قدمت فرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم حفل فنيا تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية، مع ورشة حكي بعنوان «التغذية السليمة» بمكتبة الطفل بالقصر، والتي تناولت أهمية التغذية السليمة لجسم الإنسان، كما تناولت أضرار الوجبات السريعة على الصحة العامة، بينما عقد بيت ثقافه اطسا محاضرة بعنوان «الدين والاندماج لدى الشباب» للشيخ مصطفى شعبان من الأزهر الشريف.

وناقشت سناء سيد بمكتبة بيت ثقافة اطسا كتاب «يوم الكرامة» للمؤلف أمين سلامة والذي يتناول رواية يوم انتصار الجيش المصري على العدو الصهيوني والبطولات التي حققها الزعيم أنور السادات في تلك المعركة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس حلقة نقاشية بعنوان «التوعية بمخاطر الزيادة السكانية» أدارها أحمد حلمي، وبدأت بأن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات إضافة إلى أنها تزيد من مسؤولية الدولة وتفوق قدرتها على توفير احتياجات المواطن وبالتالي كان من واجبنا أن نقوم بتوعية المواطنين بخطورتها.