استبعاد مراقبة من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية بعد ضبطها بتصوير اللجنة بهاتفها

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.حيث أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة «اللغة العربية»، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية من داخل غرفة عمليات المديرية بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 22170 طالب وطالبة وعدد الطلاب الحاضرين 22044 وعدد الغائبين 126 بنسبة حضور 99.43% .

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل طالبتين بالإسعاف بلجنتين بإدارة (أشمون- السادات ) نتيجة إصابتهن بهبوط، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب بلجنة أشمون للتعليم الأساسي لحيازته هاتف محمول داخل اللجنة، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عضو لجنة إمتحانات بإدارة تلا التعليمية لحيازتها هاتف محمول تستخدمه في تصوير اللجنة وتم إبلاغ لجنة الإدارة العامة لإمتحانات الثانوية العامة بالواقعة وتم سحبها من اللجنة بناءا على التعليمات الواردة من اللجنة، بالإضافة إلى نقل ملاحظة بلجنة إدارة السادات التعليمية بالإسعاف نتيجة إصابتها بهبوط .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدا أولياء الامور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوي حرصا على صحتهم .