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مراد مكرم : بكيت بسبب مسلسل «ليلة لأ»

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مراد مكرم : بكيت بسبب مسلسل «ليلة لأ» مراد مكرم : بكيت بسبب مسلسل «ليلة لأ»

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أكد الفنان مراد مكرم انتهاء تصوير مشاهد مسلسله الجديد «ليه لأ»، ونشر عبر حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام مجموعة صور من أخر مشاهد العمل تجمعه بباقي أبطاله، أحمد حاتم ومنة شلبي ومريم أبوعوف.

وعلق مراد مكرم على الصور وكتب: «أنتهت ملحمه ليه لأ الجزء التاني، عمل مختلف، مشاعر مختلفه، فريق عمل مختلف، ظروف وتوقيت مختلفه، حقيقي أتبسطت جدآ إني كنت معاكم في التجربة، وفخور بيها جدآ، وعلي المستوي الشخصي تأثرت جداً جدآ بالقضية، وزيي زيكم بالظبط بكيت في آخر حلقة».

من كل قلبي شكراً ليكم، وشكراً لكل فريق العمل الناضج المحترم، وشكر خاص جدآ للمتألقه دوماً الأستاذة المخرجه مريم أبوعوف. على أمل أن نلتقي قريباً في عمل يليق بسيادتكم «.

مُسلسل «ليه لأ» بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، مراد مكرم، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر، وقدمت تترات المُسلسل المطربة آمال ماهر بأغنية بعنوان «اللي قادرة»، من تأليف نادر عبدالله، وتلحين وتوزيع خالد عز.

المصرى اليوم

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