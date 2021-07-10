مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

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حملة لنظافة مخيمات النازحين استفاد منها 8,400 فرد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 17 إلى 23 يونيو 2021م تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، وإجراء حملة واحدة لنظافة مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.