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الصومال.. هجوم انتحاري يخلّف 8 قتلى على الأقل في مقديشو

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الصومال.. هجوم انتحاري يخلّف 8 قتلى على الأقل في مقديشو الصومال.. هجوم انتحاري يخلّف 8 قتلى على الأقل في مقديشو
لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الاعتداء

الصومال.. هجوم انتحاري يخلّف 8 قتلى على الأقل في مقديشو

قُتل ثمانية صوماليين على الأقل بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة، اليوم (السبت)، استهدفت أحد قادة شرطة العاصمة مقديشو.

وذكر شاهد عيان أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري، استهدفت موكبًا حكوميًّا انفجرت عند تقاطع مزدحم في مقديشو؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير في الشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

من ناحيته، بيّن المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش، أن المفوض لم يصب بأذى لكن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المتشددة التي تريد الإطاحة بالحكومة، كثيرًا ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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