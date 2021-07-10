الكشف على ١١٠٠ مواطن مجانًا ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا

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نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

الكشف على المواطنين في قافلة طبية مجانية بقنا

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ مواطن في ٨ تخصصات طبية بواقع ٢٦٨ حالة طب باطنة، ٢١٨ حالة عظام، ١٩٩ حالة طب أطفال، ١٩١ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٦٨ حالة جراحة، ٦٢ حالة أسنان، ٥٨ حالة أمراض النساء والتوليد، ٣٦ تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٤ حالة وإجراء الأشعة ل ١٩ حالة، وعمل سونار لعدد ١٥ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

الكشف على المواطنين في قافلة طبية مجانية بقنا

الكشف على المواطنين في قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٣ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.