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الثقافة وأثرها في محاربة الإرهاب والتطرف بثقافة البحر الأحمر

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الثقافة وأثرها في محاربة الإرهاب والتطرف بثقافة البحر الأحمر الثقافة وأثرها في محاربة الإرهاب والتطرف بثقافة البحر الأحمر

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لتفعيل دور الثقافة في محاربة الفكر المتطرف، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ببيت ثقافة الحمراوين بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس محاضرة بعنوان «الثقافة وأثرها في محاربة الإرهاب والتطرف»، ألقاها رمضان حسين، موضحا أنه من المهم جدا إقامة ورش عمل ودورات تدريبية من شأنها تقديم التثقيف الديني الوسطى للشباب، ومن ثَمَّ إبراز تاريخنا الثقافي والقيم الدينية التي تتضمنها الأديان جميعها ونشر فكر التسامح وقبول الإختلاف مع الآخر، كما أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة عن «دور المرأة في تنمية المجتمع» حاضرتها غادة محمود، مبينة أن الدول المتقدمة هي التي تعرف جيداً مكانة المرأة في المجتمع ودورها اللامحدود في بناء ذلك المجتمع، حيث أنها تستفيد بشكل كبير من قدرات المرأة في شتى المجالات.

وفي نفس الإطار أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «حقوق المرأة في الإسلام» ألقاها فضيلة الشيخ ماهر فراج، متحدثا ان الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة وحقها في حياة كريمة آمنه، وتحديد العلاقة بينهما وعدم الإساءة إليها، فيما نظم بيت ثقافه سفاجا ورشة حكي للأطفال بحضانة الإيمان حيث قامت إيمان إسماعيل بسرد قصة سيدنا إبراهيم، وسيدنا إسماعيل عليهما السلام عندما أراد أن يذبح إبنه تنفيذًا لأمر الله والدروس المستفادة من هذه القصة، أما بيت ثقافة القصير فقد إستضاف مدرسة سيتى سكول الخاصة بالقصير، وتم تنفيذ برنامج ترفيهى تضمن ورشة رسم حر وألعاب ونشاط حركى، بجانب عرض لمسرح العرائس وقصة الخياط البطل وقامت بسردها مرفت عياد.

المصرى اليوم

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