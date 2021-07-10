وزير التعليم العالي: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة (صور)

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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم السبت جولة تفقدية لجامعة العلمين الدولية، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات الأمور بها ومتابعة المنشآت.

وخلال جولته قال الوزير، أن جامعة العلمين الدولية تعد انجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنها من الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر و ملبية لسوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعات تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية.

وأشار عبد الغفار الى أن الجامعات الأهلية تسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة في بناء جيل يتميز بمهارات عالية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، وذلك بخلاف بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًّا (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم.

وأكد عبدالغفار أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن، موضحًا أن إنشاء جامعات حديثة يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وقام الوزير بجولة تفقدية داخل مبانى كليات الصيدلة، والأعمال، والدراسات العليا، والدراسات القانونية، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات ومبنى معامل الكمبيوتر، والفيزياء وقاعة الميكروسكوب، واستمع إلى عرض توضيحي للتطورات التي شهدتها جامعة العلمين الدولية على المستوى التعليمي والبحثي، منذ بدء الدراسة بها وحتى الآن، كما التقى الوزير عدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مستوى الخدمة التعليمي والبحثي المقدم لهم.

بدوره قال عصام الكردي، أن جامعة العلمين الدولية تأخذ فى الاعتبار التخصصات الملبية لاحتياجات سوق العمل، مشيرا الى أن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليًا 486 طالبًا فى البرامج المختلفة، ونستهدف العام القادم قبول 1600 طالب، خاصةً بعد فتح برامج ومجالات جديدة، لافتًا إلى أن نظام التدريس فى الجامعة يختلف عن الجامعات الأخرى، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.

وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة للمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية حتى 2030 (صور)

وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة للمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية حتى 2030 (صور)

وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة للمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية حتى 2030 (صور)

وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة للمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية حتى 2030 (صور)

وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة للمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية حتى 2030 (صور)