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مكافآة خاصة للاعبي المقاصة في حالة الفوز علي الأهلي

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مكافآة خاصة للاعبي المقاصة في حالة الفوز علي الأهلي مكافآة خاصة للاعبي المقاصة في حالة الفوز علي الأهلي

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طالب محمد عبد الجليل، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي المقاصة، لاعبيه بالسعي لتحقيق المفاجآة والفوز بالنقاط الثلاث، للرد علي الأقاويل التي ترددت في الفترة الأخيرة، بعدم خوضهم المباراة بجدية، والتأكيد علي ان مصر المقاصة، فريق قوي ومتميز، بالإضافة الي السعي الي تحسين ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

ويستضيف مصر المقاصة، الأهلي، عند السابعة مساء " الأحد "، علي ارض ملعب الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري.

ورصد محمد عبد الجليل، مكافآة اجادة فورية للاعبيه، في حالة تحقيق الفوز في المباراة، بخلاف ماتنص عليه لائحة الفريق.

المصرى اليوم

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