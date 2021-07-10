نهائي يورو 2020: إيطاليا تسعى لإنهاء عقدة النهائيات وإنجلترا تبحث عن اللقب الأول

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يلتقي مساء الغد منتخبي إيطاليا وإنجلترا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وذلك على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

تاريخ المواجهات:

27 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، 8 منهم بشكل رسمي.

فاز المنتخب الإيطالي في 11 مباراة (من ضمنهم مباراة بركلات الجزاء الترجيحية) في حين فاز منتخب إنجلترا في 8 وتعادلا في 8.

ويمتلك منتخب إيطاليا افضلية كاسحة في المواجهات الرسمية، ففاز في 6 وتعادل في 1 وخسر مباراة واحدة فقط كانت في التصفيات المؤهلة لمونديال 1978 (فازت انجلترا في ويمبلي بنتيجة 2-0)

ولعب المنتخبان سابقًا في كأس الأمم الأوروبية، حيث تقابلا في نسختين (1980 و2012)، وفاز المنتخب الإيطالي في أول مباراة بنتيجة 1-0، في حين احتاج لـ ركلات الجزاء الترجيحية للفوز بـ ثاني مباراة التي سيطرت عليها نتيجة التعادل السلبي في وقتها الأصلي والإضافي.

الطريق إلى دور ال16:

اكتسح المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بالفوز في جميع المباريات ال3 وعدم استقباله أي هدف. ثم تغلب على منتخب النمسا بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي في الدور ثمن النهائي، ثم تغلب على المصنف الأول عالميًا، منتخب بلجيكا، بنتيجة 1-0 في دور ال8، ثم احتاج لـ ركلات الجزاء الترجيحية للتغلب على منتخب إسبانيا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي لنصف نهائي البطولة.

منتخب إنجلترا تصدر مجموعته – الرابعة - بعد الفوز على منتخبي كرواتيا والتشيك، والتعادل سلبيًا مع منتخب إسكتلندا. ثم تغلب على منتخب ألمانيا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 2-0، ثم تغلب على منتخب أوكرانيا بـ رباعية نظيفة في دور ال8، ثم احتاج لوقت إضافي للتغلب على المنتخب الدنماركي 2-1 في نصف نهائي البطولة.

مفاتيح اللعب:

بوجود عنصري الخبرة، كيليني وبونوتشي في قلب دفاع المنتخب الإيطالي، سيعول المدرب مانشيني على هذا الثنائي في تنظيم اللعب من الخلف، مع وجود ثلاثي وسط ملعب قوي في باريلا وجورجينهو وفيراتي، ثم الثنائي الهجومي السريع، كييزا وإنسيني.

في الجانب الأخر سيعول المدرب جاريث ساوجيت على الشق الهجومي لمنتخب الأسود الثلاثة. سجل المهاجم هاري كين 4 أهداف خلال أدوار خروج المغلوب بالبطولة ليكون الأسم الأبرز في المنتخب الإنجليزي، لكن دور الجناح المهاجم رحيم سترلينج لا يقل أهمية عن كين، مع تسجيل سترلينج لـ 3 أهداف ومساهمته الكبيرة في وصول منتخب انجلترا للمباراة النهائية من خلال حصوله على ركلة الجزاء التي منحتهم هدف الفوز ضد الدنمارك.

هل تعلم أن:

- منتخب إنجلترا يتواجد بنهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه، هناك إمكانية أن يكون البطل رقم 11 المختلف للمسابقة. منتخب البرتغال في النسخة الماضية (يورو 2016) كان البطل رقم 10 المختلف في تاريخ المسابقة.

- منتخب إيطاليا يتواجد في نهائي اليورو للمرة الرابعة في تاريخه (فاز في 1968 وخسر في 2000 و2012)، الخسارة غدًا ستضع الأزوري كأكثر المنتخبات خسارة للنهائي في تاريخ اليورو بجانب منتخبي ألمانيا والإتحاد السوفيتي (3 لكل منتخب).

- فقط منتخب ألمانيا (6) تواجد في نهائي اليورو أكثر من المنتخب الإيطالي (4: مناصفة مع الإتحاد السوفيتي ومنتخب إسبانيا).

- فوز منتخب إيطاليا غدًا سينهي أطول فترة فوز بالبطولة بين فوزهم في عام 1968 ثم الفوز في 2021 (53 عامًا). الفترة الأطول المسجلة في تاريخ البطولة كانت للمنتخب الإسباني (44 عامًا بين الفوز الأول في 1964 والفوز الثاني في 2008).

- يمكن لثلاثي إنجلترا بن تشيلويل وريس جيمس وماسون ماونت أو ثنائي إيطاليا جورجينهو وإيمرسون بالميري الانضمام إلى 6 لاعبين الذين فازوا بكأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا خلال نفس الموسم (أنيلكا وكاريمبو مع فرنسا وريال مدريد عام 2000، فيرناندو توريس وخوان ماتا مع إسبانيا وتشيلسي في عام 2012، بيبي وكريستيانو رونالدو مع البرتغال وريال مدريد في عام 2016).

- لاعب الوسط مايكل بالاك اللاعب الأول والوحيد حتى الآن الذي خسر نهائي كأس الأمم الأوروبية ونهائي دوري الأبطال خلال موسم واحد (مع ألمانيا وتشيلسي في عام 2008)، يمكن لكل من كايل ووكر وجون ستونز وفيل فودين ورحيم سترلينج الإنضمام إليه في حال الخسارة غدًا.