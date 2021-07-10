أخبار عاجلة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
في يومها العاشر.. "روحاني" يعد بفتح السدود بعد توسُّع الاحتجاجات في الأهواز -
النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه -
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من مرتدات المقاصة

Print
موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من مرتدات المقاصة موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من مرتدات المقاصة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، لاعبيه من التهاون أو الاستهتار بفريق المقاصة، الذي وصفه بأنه سيكون نداً قوياً لفريقه خلال المواجهة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع المقاصة عند السابعة مساء «الأحد»، على ارض الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري.

وشدد المدير الفني للأهلي، على لاعبيه ضرورة الارتداد إلى الدفاع عند فقدان الكرة، ومواجهة السرعات التي يتميز بها لاعبو المقاصة، في الهجمات المرتدة.

يدخل الأهلي، المواجهة محتلاً المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يحل المقاصة على اللقاء محتلاً المركز الثامن، وله 37 نقطة.

ويسعي الأهلي، لتحقيق الفوز على مصر المقاصة واقتناص النقاط الثلاثة، ومواصلة انتصاراته المحلية، واستغلال الحالة المعنوية العالية التي عليها اللاعبون، بعد فوزهم الأخير على المقاولون العرب في الجولة السابقة، والسعي للفوز في جميع المباريات المؤجلة، من اجل انتزاع صدارة جدول مسابقة الدوري من

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة