موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من مرتدات المقاصة

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حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، لاعبيه من التهاون أو الاستهتار بفريق المقاصة، الذي وصفه بأنه سيكون نداً قوياً لفريقه خلال المواجهة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع المقاصة عند السابعة مساء «الأحد»، على ارض ستاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري.

وشدد المدير الفني للأهلي، على لاعبيه ضرورة الارتداد إلى الدفاع عند فقدان الكرة، ومواجهة السرعات التي يتميز بها لاعبو المقاصة، في الهجمات المرتدة.

يدخل الأهلي، المواجهة محتلاً المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يحل مصر المقاصة على اللقاء محتلاً المركز الثامن، وله 37 نقطة.

ويسعي الأهلي، لتحقيق الفوز على مصر المقاصة واقتناص النقاط الثلاثة، ومواصلة انتصاراته المحلية، واستغلال الحالة المعنوية العالية التي عليها اللاعبون، بعد فوزهم الأخير على المقاولون العرب في الجولة السابقة، والسعي للفوز في جميع المباريات المؤجلة، من اجل انتزاع صدارة جدول مسابقة الدوري من الزمالك