ضبط المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الأقصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة المركز، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنهما .

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الاقصر بلاغا من قسم شرطة الأقصر بناء على اشارة من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز الأقصر متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم .

بالانتقال والفحص من الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز لخلافات الجيرة؛ قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «خنجر» فأحدث إصابته التي أودت بحياته.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وإرشاده عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتى تم التحفظ عليها .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة .