«نفحات عرفة» أمسية شعرية بثقافة الجيزة

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وإقامة احتفالاتها بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عقد نادي أدب بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان «نفحات عرفة» أدارها الشاعر عصام قرنى حفنى، ناقش خلالها الشعراء العديد من الأعمال الأدبية التي تتناول رحلة الحج والمناسك المقدسة، كما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية «تشكيل بالصلصال»، بينما أقام بيت ثقافة المتانيا معرض للوحات الرواد بعنوان «العيد فرحة»، وعقدت مكتبة منشأة البكاري ورشة فنون تشكيلية لتتفيذ كارت معايدة.

وضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقشت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية كتاب بعنوان «الاتجاهات التجريبية في المسرح المصري»، بينما ناقشت مكتبة الناصرية كتاب «شخصية الطفل وثقافته» تأليف السيد أحمد المخزنجي، الذي أكد على أن ثقافة الطفل باشكالها المختلفة هي مسؤلية المجتمع بأسره، وان العناية بشخصية وثقافة الطفل والاهتمام به من كافة الجوانب هو الهدف النهائي لإيجاد الفرد الصالح، بينما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب بعنوان «حكم وأمثال» تأليف عبدالغنى صالح، الذي يعرض بعض الأمثال الشعبية المتداولة والشائعة، وأقوال الحكماء والمشاهير وبعض من نوادر جحا الشهيرة، وناقش بيت ثقافة طموه كتاب بعنوان «رحلة مع العقل» تأليف رمسيس يونان، فيما ناقش مركز أحمد عرابي قصة «الطفل والكلاب» تأليف محمد عبدالعزيز، كذلك ناقشت مكتبة سقارة كتاب «الماء» تأليف عبدالباسط الجمل، والذي يتناول أهمية المياه لاستمرار حياة الكائنات الحية، ويلقي الضوء على مساحة المسطحات المائية بالكرة الأرضية.

ناقش مركز طفل المنيرة الغربية قصة بعنوان«بودي يتحدى الجميع» تأليف هشام علوان، التي تتناول أحداثها التأكيد على خطورة تناول المكملات التي تضر بهرمونات الجسم وتشكل خطراً على الصحة، بينما ناقشت مكتبة دور التربية الثقافية كتاب بعنوان «الخيال العملى في الأدب»، تأليف حمادة هزاع، دار حول أنواع أدب الخيال العلمى، من خيال علمى منضبط قائم على حقائق علمية ثابتة وتستكمل عن طريق الخيال، وخيال علمي قائم على صور ورؤى خيالية لا تقوم على فرضيات أو أسس علمية مدروسة، ونشرت الصفحة الرسمية للفرع، فيديو بعنوان «السياحة في مصر» قدمته مروة تيمور بمكتبة الطالبات الثقافية، بالإضافة إلى فيديو فنون تشكيلية لتعليم فن الاورجامي قدمه ايمن يس، وفيديو لمناقشة ديوان «على باب شتا» للشاعر حمدي منصور، ناقشته دينا البدوي، بجانب نشر مجموعة من الأعمال الفنية لمواهب الصفحة.

تمت مناقشة كتاب «مصر في عيون فرنسية» تأليف ياسر قطامش بمكتبة اطفيح، اصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يعرض التاريخ الحافل الذي جمع بين دولتين عظيمتين هما مصر وفرنسا حضاريا وانسانيا، ويضم حوالي ٢٥٠ لوحة نرى خلالهم فرنسا بعيون مصرية، ومصر بعيون فرنسية، كما عقدت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي حول شخصية «محمد على باشا» تضمنت الحديث عن تاريخ مصر خلال فترة توليه الحكم وأهم إنجازاته، وقدم قصر ثقافة الجيزة ورشة تدريب لتعليم آلة التشيللو للمبتدئين بجانب ورشة لتعليم فن الباليه، فيما قدمت مكتبة البحر الأعظم مجموعة متنوعة من الأنشطة تضمنت، ورشة حكى بعنوان «حضارة مصر القديمة»، بجانب ورشة تحسين وتعليم الخط العربى، كما نفذ نادي التكنولوجيا بالمكتبة تدريب على تعليم كيفية فتح مستند على برنامج الوورد، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة.