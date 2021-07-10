«سكة السلامة» مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان داخل محطات المترو

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة جديدة تحت عنوان «سكة السلامة» بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لرفع الوعى المواطنين بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدر على خطوط مترو الإنفاق الثلاثة .

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ان المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن حتى الآن

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تنفيذ المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على خطوط المترو ،والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية‪.‬

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي‪ .