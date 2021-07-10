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تنفيذ مشروعات إنارة بـ 6 مناطق عشوائية في الإسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الإنارة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ وبتكلفة ٥٤ مليون جنية، وذلك في ٦ مناطق عشوائية بالمحافظة وهي؛ (الدخيلة الجبلية الشمعدان، والعصافرة القبلية، وسيدي بشر قبلي، ومحسن الكبرى، ودنا والمحروسة، والحضرة الجديدة)،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة بها، مشيراً إلى أنه شدد على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة برئاسة الدكتورة مرفت أحمد، وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تتم لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكداً على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية في البرنامج الزمني المحدد لها.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الإنارة التي تمت في منطقة الدخيلة الجبلية تقدر بـ٨ مليون جنية، حيث تم تركيب ١٢٧٣ ذراع إنارة بالإضافة إلى ١٨٧ عمود و١٤٦٠ كشاف، وقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة في منطقة العصافرة القبلية ما يقرب من ١٢ مليون جنية؛ وتم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة و١٦٠ عامود، و٢٠٨٨ كشاف، أما منطقة سيدي بشر قبلي فقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة ١٠ مليون جنيه حيث تم تركيب ١٣١٣ ذراع و٣١٤ عمود و١٦٨٥ كشاف.

وأضاف أن تكلفة مشروعات الإنارة بمنطقة محسن الكبرى قد بلغت حوالي ١٦ مليون جنيه حيث تم تركيب ١٩٣٠ ذراع إنارة، و٥٠٠ عمود و٢٤٣٠ كشاف، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في منطقة دنا والمحروسة قد بلغت ٣ مليون جنية وقد تم تركيب ٥٦٢ ذراع، و٥٦٢ كشاف، هذا بالإضافة إلى أن مشروعات الإنارة بمنطقة الحضرة الجديدة قد بلغ ٥مليون جنيه حيث تم تركيب ٩٣٧ ذراع، و٤٥ عمود بالإضافة إلى ٩٨٢ كشاف.

تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)
تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)
تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)
تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)
تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)
تنفيذ مشروعات انارة بـ6 مناطق عشوائية فى الاسكندرية بتكلفة 54 مليون جنيه (صور)

المصرى اليوم

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