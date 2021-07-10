صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة امتحان اللغة العربية (صور)

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أعرب العديد من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، (الشعبة العلمية)، في الاسكندرية عن غضبهم الشديد تجاه امتحان مادة اللغة العربية والتى أداها اليوم السبت وتستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ورصدت جريدة «المصرى اليوم»، بكاء وعويل وصراخ للطالبات عقب خروجهم من اللجان، نظراً لصعوبة امتحان اللغة العربية، وقال عدد من الطلاب لـ«المصرى اليوم»، أن الامتحان طويل جداً والوقت غير كاف على الاطلاق، فضلاً عن ان الاسئلة والاجوبة تشبه بعضها البعض ما يضع الطلاب في حيرة من الاستقرار على إجابة محددة.

وأضافوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب العبقرى وليس المتميز فقط، مؤكدين أن البداية أزعجتهم بمادة اللغة العربية، فيما اكدوا انه اذا كان امتحان مادة اللغة العربية صعب بهذا الشكل فما بالنا بالمواد العلمية الأخرى.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية لم تتلقى أي شكاوى من جانب الطلاب.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، يرافقه وكيل الوزارة جولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات التي تجرى بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على إتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يومياً على الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.

بدوره قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية. يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني ومن المقرر أن تنتهي في 2 أغسطس 2021.

"بداية غير مبشرة" .. صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة "العربى": وطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى (صور)

"بداية غير مبشرة" .. صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة "العربى": وطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى (صور)

"بداية غير مبشرة" .. صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة "العربى": وطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى (صور)

"بداية غير مبشرة" .. صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة "العربى": وطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى (صور)

"بداية غير مبشرة" .. صراخ وعويل بين طلاب الثانوية لصعوبة "العربى": وطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى (صور)