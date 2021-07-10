«نقل النواب» توصى بزيادة المخصصات المالية لـ«جنوب سيناء» وانشاء خط ملاحى بين «دهب»و «مكنه»

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرًا متكاملًا حول زيارتها الميدانية التي استمرت لمدة 4 أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانيء بمحافظة جنوب سيناء، واشار في تصريحات له اليوم إلى ان اللجنة رصدت طفرة حقيقة وإعجاز في شبكة الطرق التي اختصرت المسافة من القاهرة إلى شرم في 4 ساعات فضلاً عن تطوير الطرق الداخلية والمؤدية إلى دهب ونويبع .

وأضاف «عابد» أن التطويرات التي شاهدتها اللجنة انعكاسا واضحًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انه يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء أولا بأول، بالاضافة إلى جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق خاصة مشروعات الطرق، والتي تعد بمثابه شريان حياة وتدفع في مسيرة التنمية المستهدفه في شبه جزيرة سيناء والتي تلعب دورا كبيرًا في مواجهة الارهاب والقضاء على جذوره.

وتابع أن اللجنة ستضع عدد من التوصيات الهامة في ضوء تفقدها لمشروعات الطرق الجاري انشاؤها، والمستهدفة، وفي مقدمتها زيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء لمحافظة جنوب سيناء بواقع 200 مليون جنية، للانفاق على توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو .

وأشار «عابد» إلى أن أحد التوصيات الهامة التي ستضعها اللجنة في تقريرها، يتمثل في إنشاء خط ملاحي بين مدينة دهب المصرية، ومكنه المملكة العربية السعودية لتيسير السياحة الخليجية لمدينة شرم الشيخ، حيث ان المدة الزمنية التي تستغرقها بين دهب ومكنه نصف نصف ساعة بدل توجه السائح الخليجي الراغب في الوصول إلى شرم الشيخ، إلى العقبة أولا ثم إلى طابا ومنها إلى مدينة شرم الشيخ.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المحافظ عرض المقترح على اللجنة خلال لقائها معه، وستقوم اللجنة بدراسة كافة تفاصيل وآليات التنفيذ

وأوضح أن اللجنة ستطالب في توصياتها بزيادة ميزانية ميناء شرم الشيخ السياحي للانتهاء من أعمال التطوير لاسيما ورشة وصيانه المراكب والسفن، مشيدا بتشغيل القزق الالي بالميناء.

وكانت اللجنة قد شهدت عمليه انزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم إنشاءه بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي وقوه رفع 200 طن، وسط اشادة برلمانية. .

ومن المقرر أن تنتهي لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم السبت، من زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، والتي تفقدت خلالها مشروعات الطرق بمدينتي شرم الشيخ والطور بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فضلا عن ميناء شرم الشيخ السياحي، بحضور اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من، النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبدالمولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان، النائب حمدي عبدالوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبوجليل، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد على مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبدالرازق امين اللجنه