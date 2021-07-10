إعدام المتهمين بقتل "روبي" في نجع حمادي

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا 3 أشخاص بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي لاتهامهم بقتل شخص بمدينة نجع حمادي وإلقاء جثته من أعلى منزله لوجود خلافات بينهما صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 ديسمبر 2020 بدائرة قسم نجع حمادي محافظة قنا عندما قام كل من عمور سعيد عبد السميع حسن بائع خضار ومحمد محمود حنفي عبد السميع عاطل ومحروس على أبو المجد عاطل بقتل المجني عليه علاء رفاعي محمد حسين وشهرته " روبى " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا عصى وشوم وتوجهوا إلى منزله وانهالوا عليه بالضرب وحملوه وألقوا جثته من الطابق الرابع مما أسفر عن أصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

واستمعت النيابة في وقت سابق إلى النقيب محمد السيد العراقي معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي والذي أكد أن تحرياته السرية أكدت وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمون والذين توجهوا إلى منزل القتيل واقتحموا عليه الباب وانهالوا عليه بالضرب تم حملوه والقوة من شرفة شقته بالطابق الرابع قاصدين قتله واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه علاء رفاعي محمد حسين وشهرته روبي في محضر الاستدالاته قبل وفاته أكد قيام المتهمين سالفى الذكر وراء ارتكاب الجريمة وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه كانت أن اصابة المجنى عليه رضية احتكاكاية وقعت من جسم صلب مثل العصا والوشوم وما في حكمها وتسبب الحادث في تهتكات بالانسجة الرخوة والعضلات والاوعية الدووية وكسور بعظام الجمجمة والوجه والانف والفخذ ونزيف فى المخ وخلع بعض العظام ونزيف دموى مما ادى الى هبوط حاد بالدورة الدموية مما إلى الوفاة