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محمد رشاد يحقق مليون مشاهدة بأحدث أغنياته «أنا مش شمتان»

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محمد رشاد يحقق مليون مشاهدة بأحدث أغنياته «أنا مش شمتان» محمد رشاد يحقق مليون مشاهدة بأحدث أغنياته «أنا مش شمتان»

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نجاح كبير حققه المطرب محمد رشاد بأغنيته «أنا مش شمتان» وتصدرت قائمة «ترند» اليوتيوب وبعد أيام قليلة وصلت مشاهدات الكليب لأكثر من مليون مشاهدة في حين اقتربت من ٢ مليون مشاهدة على التيك توك.

«أنا مش شمتان» من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبدالجابر، إدارة أعمال سيكا سمير، وحرص رشاد على توجيه الشكر لجمهوره الذي يدعمه ويسانده دائما وعلى آرائهم الإيجابية في الأغنية التي أسعدته بشكل كبير.

يذكر أن آخر اغاني محمد رشاد كانت «في غيابه تمام» من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبدالهادي وكلمات هشام عبدالحليم وينوي رشاد تكثيف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة بعدد من المفاجآت المميزة.

المصرى اليوم

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