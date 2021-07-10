غريب يطالب الجبلاية سرعة التدخل لدى «فيفا» لمشاركة لاعبي الأهلي أمام اسبانيا

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كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي الذي يستعد لبدء منافسات دورة طوكيو الاوليمبية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري أن طالب اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الدولى «فيفا»، باستثناء الرباعي الاهلاوى من الدخول في الحجر الصحي الذي يصل إلى 3 أيام لحين تاكد سلبية عينتهم.

ووفقا لغريب أنه رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن الذين سيلحقون بالبعثة المصرية في طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزرتشيفز.

وقال: نخشى وصولهم المتاخر إلى اليابان مع دخولهم الحجر الصحي المقدر ب3 أيام قد يعيقهم من المشاركة في المباراة الاولى امام المنتخب الاسباني.

وكان منتخب مصر الأولمبى قد حصل على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين على دفعتين على أن يصل القوام الرئيسي يوم 17 ويلحق بهم لاعبى الاهلى يوم 19 عقب خوض النهائي الأفريقي.