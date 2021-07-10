أخبار عاجلة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
في يومها العاشر.. "روحاني" يعد بفتح السدود بعد توسُّع الاحتجاجات في الأهواز -
النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه -
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

غريب يطالب الجبلاية سرعة التدخل لدى «فيفا» لمشاركة لاعبي الأهلي أمام اسبانيا

Print
غريب يطالب الجبلاية سرعة التدخل لدى «فيفا» لمشاركة لاعبي الأهلي أمام اسبانيا غريب يطالب الجبلاية سرعة التدخل لدى «فيفا» لمشاركة لاعبي الأهلي أمام اسبانيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي الذي يستعد لبدء منافسات دورة طوكيو الاوليمبية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري أن طالب اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الدولى «فيفا»، باستثناء الرباعي الاهلاوى من الدخول في الحجر الصحي الذي يصل إلى 3 أيام لحين تاكد سلبية عينتهم.

ووفقا لغريب أنه رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن الذين سيلحقون بالبعثة المصرية في طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزرتشيفز.

وقال: نخشى وصولهم المتاخر إلى اليابان مع دخولهم الحجر الصحي المقدر ب3 أيام قد يعيقهم من المشاركة في المباراة الاولى امام الاسباني.

وكان منتخب الأولمبى قد حصل على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين على دفعتين على أن يصل القوام الرئيسي يوم 17 ويلحق بهم لاعبى الاهلى يوم 19 عقب خوض النهائي الأفريقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة