لليوم الثامن على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثامن على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ السبت الماضي، بإجمالي عدد 527 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 4 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3007 حالة، مع وجود 213 حالة وفاة، و3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و33 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.