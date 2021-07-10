تعرف على سجل أبطال اليورو السابقين قبل مباراة النهائي

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قبل 24 ساعة من النهائي المرتقب لبطولة الامم الأوربية «يورو 2020» والتي تجعل أنظار العالم ومحبي كرة القدم تتجه صوب ملعب ويمبلي بإنجلترا لمتاعبة نهائي بطولة الأمم الأوروبية الذي يجمع منتخبي ايطاليا وانجلترا .

وقبل مباراة النهائي بين إنجلترا وإيطاليا يتصدر منتخب المانيا المنتخبات الأكثر حصدا للقب بـ3 ألقاب، وجاء وصيفا للبطولة 3 مرات أيضا ثم منتخب إسبانيا فقد حقق اللقب 3 مرات وجاء وصيفا مرة وحيدة.

فيما حقق المنتخب الفرنسي اللقب مرتين وجاء وصيفا مرة واحدة.

وحقق كل من منتخبات البرتغال والتشيك والاتحاد السوفيتي وإيطاليا وهولندا والدنمارك واليونان وبلجيكا لقبا وحيدا.