أخبار عاجلة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
في يومها العاشر.. "روحاني" يعد بفتح السدود بعد توسُّع الاحتجاجات في الأهواز -
النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه -
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على سجل أبطال اليورو السابقين قبل مباراة النهائي

Print
تعرف على سجل أبطال اليورو السابقين قبل مباراة النهائي تعرف على سجل أبطال اليورو السابقين قبل مباراة النهائي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قبل 24 ساعة من النهائي المرتقب لبطولة الامم الأوربية «يورو 2020» والتي تجعل أنظار العالم ومحبي كرة القدم تتجه صوب ملعب ويمبلي بإنجلترا لمتاعبة نهائي بطولة الأمم الأوروبية الذي يجمع منتخبي ايطاليا وانجلترا .

وقبل مباراة النهائي بين إنجلترا وإيطاليا يتصدر منتخب المانيا المنتخبات الأكثر حصدا للقب بـ3 ألقاب، وجاء وصيفا للبطولة 3 مرات أيضا ثم منتخب إسبانيا فقد حقق اللقب 3 مرات وجاء وصيفا مرة وحيدة.

فيما حقق الفرنسي اللقب مرتين وجاء وصيفا مرة واحدة.

وحقق كل من منتخبات البرتغال والتشيك والاتحاد السوفيتي وإيطاليا وهولندا والدنمارك واليونان وبلجيكا لقبا وحيدا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية