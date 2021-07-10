تعرف على قمية الجوائز المالية لبطل اليورو بعد زيادتها من قبل «ويفا»

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تتجة أنظار العالم ومحبي كرة القدم تحديدا عند التاسعة مساء غدا «الاحد» صوب ملعب ويمبلي بانجلترا لمتاعبة نهائي بطولة الأمم الاوروبية «يورو 2020» الذي يجمع منتخبي ايطاليا وانجلترا .

ويأتى الترقب والرغبة القوية في الفوز من جانب المنتخب الأنجليزى الذي لم يحقق اللقب القاري اطلاقا منذ انطلاق البطولة عام 1960 فضلا عن عدم تاهلة لنهائي البطولة مطلقا طوال تاريخه وهو ما جعل اللاعبين يشعروا بأن الوقت قد حان لانهاء انتظار دام 55 عاما منذ أن احرزت لقبا كبيرا وتحديدا في مونديال 1966 الذي استضافته.

ويتساءل الكثير عن قيمة الجوائز المالية للبطل والوصيف وصاحب

وكان الاتحاد الأوروبي «ويفا» قرر زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نسخة 2020 بنسبة كبيرة، عن النسخة الماضية والتي كانت في 2016.

وبلغت الجوائز المالية في البطولة والتي أقرها الاتحاد الأوروبي 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على الـ 24 منتخبًا المشاركين في البطولة.

المباراة النهائية ستكون قيمتها 17 مليون يورو، سيحصل البطل على 10 ملايين، بينما يحصل الوصيف على 7 مليون يورو.

فيما تأتى باقى الجووائز المالية كالتالى :

البطل 10 مليون يورو

الوصيف 7 مليون يورو

نصف النهائي 5 مليون يورو

ربع النهائي 3.25 مليون يورو

دور 16 2 مليون يورو

الفوز في دور المجموعات 1.5 مليون يورو

التعادل في دور المجموعات 750 ألف يورو

التأهل للبطولة 9.25 مليون يورو