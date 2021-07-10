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الهلال الأحمر يؤمّن 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف

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الهلال الأحمر يؤمّن 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف الهلال الأحمر يؤمّن 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف
بنظام الصناديق التموينية.. لضمان تأمين الميدان بشكل مستمرّ دون انقطاع

الهلال الأحمر يؤمّن 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في فريق الطبي لحج هذا العام 1442هـ بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق "صناديق مستهلكات التموين الطبي"؛ حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوره يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.

وجهّز التموين الطبي أكثر من 300 صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات، وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر ودون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ"20-30" حالة طارئة عادية، و "15-20" حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني: الفريق يعد الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة، من خلال تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج، والعمل على تأمينها.

وأضاف: اللجنة تعمل على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات "منى ومزدلفة" باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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