أخبار عاجلة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج -
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي -
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو -
انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان «التصالح في مخالفات البناء»: الانتهاء ٣٠ أغسطس -
وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية -
تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس -
في يومها العاشر.. "روحاني" يعد بفتح السدود بعد توسُّع الاحتجاجات في الأهواز -
النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه -
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصفاة غاز البطين وذاكرة اليحيى.. لهذا السبب تعطر عريس بالكيروسين ""

Print
مصفاة غاز البطين وذاكرة اليحيى.. لهذا السبب تعطر عريس بالكيروسين "فيديو" مصفاة غاز البطين وذاكرة اليحيى.. لهذا السبب تعطر عريس بالكيروسين ""
روى أسباب الانتشار الكبير للبعوض وقتها مع وجود المياه الفوارة من باطن الأرض

مصفاة غاز البطين وذاكرة اليحيى.. لهذا السبب تعطر عريس بالكيروسين

ذكر الباحث في تاريخ الجزيرة العربية معد ومقدم برنامج "على خطى العرب" الدكتور عيد اليحيى، في حديثه خلال لقائه مع الأمير متعب بن فهد الفيصل آل فرحان حول مصفاة غاز البطين، قصة معاناة الأهالي مع البعوض في سابق الزمان بسبب كثرة المياه التي تفور من باطن الأرض وقصة تعطّر والده بالكيروسين.

وقال "اليحيى": تزوج والدي بوالدتي بالبطين "الدغمانيات"، وكان الوقت صيفًا مع ارتفاع الحرارة، وعندما أزعج البعوض والدي حاول التخلص من لسعاته بمسح يديه ووجهه بالقاز "الكيروسين" الموضوع في "السراج "؛ مشيرًا إلى أن كثرة البعوض في ذلك الوقت تعود لكثرة المياه الفوارة من باطن الأرض.

وتابع: لا أزال أتردد بوالدتي على منزلنا الطيني القديم الذي عاشت به وتزوجت والدي فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن

فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل»

فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل»

سيد عبد الحفيظ: سيبك من المؤرخ عمرو الدرديري (فيديو)

سيد عبد الحفيظ: سيبك من المؤرخ عمرو الدرديري (فيديو)