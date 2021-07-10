محافظ الفيوم ينعي جيهان السادات

اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح أمس الجمعة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.
وأكد محافظ الفيوم أن الراحلة ضربت نموذجاً مميزاً للمرأة المصرية الوطنية، التي شهدت على لحظات حاسمة في تاريخ الوطن، من منطلق إيمانها بوطنها وحبها له حتى تحقق النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973.
وأشاد المحافظ باللفتة الطيبة والنموذج الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمثال يُحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان، حيث منح الرئيس بقرار جمهوري السيدة جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس بمحافظة القاهرة.
يذكر أن السيدة الراحلة جيهان السادات، وُلدت في 29 اغسطس عام 1933، حيث تنتمي أسرتها لإحدى العائلات بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بني سويف، حيث إنها أول سيدة في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام، وتشارك في إعداد العديد من المشروعات التي تخدم الشعب المصري، من أبرزها مشروع تنظيم الأسرة، ودعم الدور السياسي للمرأة، وتأسيس جمعية الوفاء والأمل.