محافظ الفيوم ينعي جيهان السادات

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نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح أمس الجمعة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الفيوم أن الراحلة ضربت نموذجاً مميزاً للمرأة المصرية الوطنية، التي شهدت على لحظات حاسمة في تاريخ الوطن، من منطلق إيمانها بوطنها وحبها له حتى تحقق النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973.

وأشاد المحافظ باللفتة الطيبة والنموذج الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمثال يُحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان، حيث منح الرئيس بقرار جمهوري السيدة جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس بمحافظة القاهرة.

يذكر أن السيدة الراحلة جيهان السادات، وُلدت في 29 اغسطس عام 1933، حيث تنتمي أسرتها لإحدى العائلات بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بني سويف، حيث إنها أول سيدة في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام، وتشارك في إعداد العديد من المشروعات التي تخدم الشعب المصري، من أبرزها مشروع تنظيم الأسرة، ودعم الدور السياسي للمرأة، وتأسيس جمعية الوفاء والأمل.