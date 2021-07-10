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لأول مرة .. جامعة الإسكندرية و«آيلتس الدولية IELTS» توقعان مذكرة تفاهم لعقد الاختبارات

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لأول مرة .. جامعة الإسكندرية و«آيلتس الدولية IELTS» توقعان مذكرة تفاهم لعقد الاختبارات لأول مرة .. جامعة الإسكندرية و«آيلتس الدولية IELTS» توقعان مذكرة تفاهم لعقد الاختبارات

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في بادرة تعد الأولي من نوعها بجامعة الإسكندرية، وقعت جامعة الإسكندرية، مذكرة تفاهم بين مركز خدمة المجتمع جامعة الإسكندرية ومؤسسة أي دي بي للتعليم- آيلتس IDP education – IELTS اليوم السبت.

وذكرت الجامعة، أنه بموجب المذكرة يتم عقد اختبارات ايلتس الدولية IELTS لأول مرة بمقر مركز خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، والتى تأتي انطلاقا من حرص جامعة الإسكندرية على عقد شراكات هامة لمنتسبي الجامعة لينضم اختبار آيلتس الدولي إلى قائمة اختبارات تقدمها الجامعة بعد اختبارات TOEFL ITP والذي يعقد كذلك بمقر المركز تتويجاً للشراكة مع مؤسسة امديست AMIDEAST EGYPT.

المصرى اليوم

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