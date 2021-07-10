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تغيب 10 طلاب عن امتحان مادة الكيمياء بأزهرية شمال سيناء

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تغيب 10 طلاب عن امتحان مادة الكيمياء بأزهرية شمال سيناء تغيب 10 طلاب عن امتحان مادة الكيمياء بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، انتظام امتحان مادة الكيمياء بالنسبة لطلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 94.2 %، حيث أدى الامتحان عدد 164 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 174 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين 10 طلاب عن أداء الامتحان.

المصرى اليوم

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