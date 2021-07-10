جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 (صور)

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تزايد البحث على محرك بحث جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 اعتبارًا من اليوم السبت 10 يوليو 2021.

وأدي طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 الشعبة العلمية بقسميها العلوم والرياضيات امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت 10 يوليو، والتى من المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في نفس المادة الأحد 11 يوليو.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021- شعبة العلوم

السبت 10-7-2021 لغة عربية من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الإثنين 12-7-2021 اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الأربعاء 14-7-2021 جبر وهندسة فراغية من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

السبت 17-7-2021 كيمياء من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

أجازة عيد الأضحي المبارك من 19-7-2021 وحتى 23-7-2021

السبت 24-7-2021 فيزياء من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الاثنين 26-7-2021 اللغة الأجنبية الأولي من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 28-7-2021 الديناميكا من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

السبت 31-7-2021 الأحياء من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

السبت 31-7-2021 الاستاتيكا من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الإثنين 2-8-2021 الجيولوجيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الإثنين 2-8-2021 التفاضل والتكامي من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021- الشعبة الأدبية

الأحد 11-7-2021 لغة عربية من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 31-7-2021 اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة ساعتين.

الخميس 15-7-2021 الجغرافيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الأحد 18-7-2021 الفلسفة والمنطق من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

أجازة عيد الأضحي المبارك من 19-7-2021 وحتى 23-7-2021

الأحد 25-7-2021 التاريخ من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 27-7-2021 علم النفس والاجتماع من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

الخميس 29-7-2021 اللغة الأجنبية الأولي من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة قرابة 649 ألف طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بنظام بابل شيت من المقيدين في الشعبتين العلمية والأدبية بمشاكرة نحو 133 ألفًا نت أعضاء هيئة التدريس، في الامتحانات التي بدأت يوم 10 يوليو وتستمر حتى يوم 2 أغسطس للشعبة العلمية و29 يوليو للشعبة الأدبية، ومن المتوقع أن يتم اعلان النتيجة في منتصف شهر أغسطس.

ويقوم طلاب الشعبة العلمية بتسليم بوكليت المواد غير المضافة إلى المجموع مع امتحان اللغة العربية اليوم، بينما يقوم طلاب الشعبة الادبية بتسليمها غدًا مع امتحان اللغة العربية، واتاحت وزارة التربية والتعليم أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع يوم 3 يوليو على أن يجيب الطلاب عنها بالمنزل وتسلم إلى لجان الامتحانات يوم امتحان اللغة العربية.

تصريحات وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة هو امتحان موحد ولكن ترتيب الأسئلة مختلف، مضفًا أن تصوير الإمتحان ونقل الإجابات لن يكون مجديًا، كما أن الامتحان ١٦ صفحة وتوجد صعوبة في تصويره كاملاً، وأن ما يتم تداوله من أسئلة لن يؤثر في أي طالب ولكن سوف يؤذي من يفعل ذلك وأيضًا من يسير وراءه.

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفقدسير أعمال امتحانات الثانوية العامةفى مقر مدرسة الخديوية الثانوية التي تتبع إدارة السيدة زينب التعليمية، وشجع الطلاب خلال جولته وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، واطمأن على توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس.