طلاب الثانوية العامة بالسويس يشكون من طول الامتحان

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تباينت اراء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة في السويس في امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، في 16 لجنة امتحانية، وسط تأمين من قبل رجال الشرطة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وقال طلاب ان الاستعانة بكتاب المدرسي لحل الاسئلة تسببت في ضياع الوقت لم تأتى ثمرها بالشكل الذي كان يرجوه.

وأضاف الطلاب أن الاسئلة كانت تحتاج إلى أربع ساعات للإجابة عليها، لافتا ان الامتحان كان يحتوى على 60 سؤال وان بعض الطلاب مر عليهم نصف الوقت ولم يجبوا على 20 سؤال فقط من الامتحان.

بينما رأى بعض الطلاب ان الامتحان جاء سهل وان التدريبات والنماذج سهلت عليهم الوصول إلى اجابات الاسئلة من الكتاب المدرسي في أقل وقت مع الاشارة إلى ان الاسئلة التي اعتمدت على الكتاب بشكل مباشر لم تتجاوز 10 اسئلة اذا اعتمد الامتحان بشكل كبير على الفهم والتحصيل الدراسي وليس الحفظ .