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مشروع بحثي جديد لإنتاج دروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة بالجامعة اليابانية

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مشروع بحثي جديد لإنتاج دروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة بالجامعة اليابانية مشروع بحثي جديد لإنتاج دروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة بالجامعة اليابانية

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أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تنفيذ مشروع بحثي بالجامعة لتطوير وإنتاج متراكبات فائقة المتانة من الفولاذ والبوليمر لتطبيقات السيارات المدرعة ‏بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا بالاشتراك مع مركز التبين للفلزات.

وأضاف «الجوهرى»، في تصريحات له السبت، نسعى لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمى بالصناعة وأن تكون الجامعة رائدة في البحث العلمي في ، مشيرا إلى تجهيز معامل الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم بقيمة 28 مليون دولار، موضحاً أن «الجايكا» تمول مشروعات بحثية وبرامج علمية بالجامعة في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والإلكترونيات والحاسب الآلي والصناعة والإنتاج هندسة معادن الطاقة والبتروكيماويات والبترول.

‏من جانبه أوضح الدكتور وائل محمود، الباحث المناوب بالمشروع أن المشروع ‏‏ يستهدف ‏تصنيعا محليا لمعادن فائقة الجودة للصناعات حيث يتم إنتاج واختبار الدروع فائقة الجودة للسيارات المدرعة ويتم اختبارها بالاشتراك مع مركز التبين للفلزات.

المصرى اليوم

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