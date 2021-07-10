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أحمد صبحي يحتفل بتوقيع روايته الثانية «إيجو»

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أحمد صبحي يحتفل بتوقيع روايته الثانية «إيجو» أحمد صبحي يحتفل بتوقيع روايته الثانية «إيجو»

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احتفل السيناريست أحمد صبحي، بتوقيع روايته الثاني «إيجو»، مساء أمس، بقاعة الكلمة بساقية الصاوي وسط حضور مجموعة من الكتاب والمثقفين.

من جانبه أعرب صبحي عن سعادته بتزامن طرح روايته الثانية «إيجو» وطرحها في معرض الكتاب مع البدء في انطلاق تصوير مسلسله الجديد «السيدة زينب» المقرر البدء في تصويره الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن الرواية تلقى الضوء على حياة المضطربين النفسيين وما يلاقونه وما يشعرون به حيث تحكى عن شاب يعانى إضطربات نفسية حادة ويشرع في معالجة نفسة عبر تسجيل سلوكياته بشكل منتظم وحينما يعتقد أنه فشل يلجأ إلى طبيب نفسي فيكتشف عدة مفاجآت .

كما يواصل صبحي كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديدة «السيدة زينب»، بطولة النجمة سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، وريهام سعيد، وأحمد صبحي، وفراس سعيد، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويتناول أبطال، العمل قصصاً في تلك المنطقة في إطار اجتماعى.

وكان آخر تعاون بين المؤلف أحمد صبحي والفنانة سوسن بدر بمسلسل «البيت الكبير» بأجزاءه المختلفة، والمسلسل بطولة مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، لوسي، إيمان أيوب، وسناء يوسف، تدور قصته حول عائلة كبيرة من الصعيد، مكونة من شقيقين وزوجتيهما وأبنائهما، يدخلون في صراع على الإرث لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

المصرى اليوم

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