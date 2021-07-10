أخبار عاجلة

في يومها العاشر.. "روحاني" يعد بفتح السدود بعد توسُّع الاحتجاجات في الأهواز -
النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه -
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وسط اليمن -
"الموت" يغيّب الشيخ ياسين الخطيب.. أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى -
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد -
فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس -
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا -
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا -
مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر -
أحمد موسى: تونس تنتفض ضد الإخوان.. والجماعة تكرر جرائمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة.. وتفاصيل حالات الغش التي تم ضبطها

Print
مواضيع متعلقة
بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف

تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف

بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية

بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية