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محافظ مطروح بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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محافظ مطروح بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ مطروح بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح اليوم السبت عددا من لجان الامتحانات مع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية في مادة اللغة العربية للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة التربية والتعليم لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرستى الشهيد طه ساطور الثانوية بنات والشهيد المعناوى للاطمئنان على سير الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى مع الالتزام بأدوات التطهير والتعقيم وقياس الحرارة لمنع انتشار حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين، وتوفير الهدوء للطلاب مع انطلاق اليوم الأول لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوزارية.

كما اطمأن محافظ مطروح على عدم وجود أي عقبات أو مشكلات بجميع اللجان وعددها 17 لجنة على مستوى المحافظة يؤدى الامتحانات بها عدد 1848طالبا وطالبة منهم 1606 طلاب انتظام، و242 طالبا منازل ومكفوفين.

المصرى اليوم

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