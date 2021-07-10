محافظ المنوفية يتفقد عددًا من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة

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تفقد، صباح اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بدء أعمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والوقوف على مدي الانضباط ومتابعة الحالة العامة داخل اللجان، وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، رافقه الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم .

حيث تفقد محافظ المنوفية سير الامتحانات بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بنين، والمدرسة التجريبية المتميزة للغات بنطاق حى شرق شبين الكوم، حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية، واطمأن المحافظ على الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر لضمان استقرار عملية أداء الامتحانات، كما تأكد بنفسه من تواجد بوابات التعقيم والكواشف الحرارية وتوافر مواد التعقيم لتفادي أبنائنا الطلاب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً على أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها حفاظاً على العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى انه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب، وكذا توافر كافة وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتقديم الدعم اللوجستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع توفير أدوات التطهير والتعقيم بالمدارس حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد المحافظ على أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذا تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، فضلا عن التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بالإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 33 ألفا و234 طالبا وطالبة، موزعين على 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وناشد محافظ المنوفية أبناءه الطلاب ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية، موجها أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات؛ حفاظا على صحة وسلامة أبنائهم الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، وضمان خروج ماراثون امتحانات الثانوية بأفضل صورة تليق بالمحافظة.