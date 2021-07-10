جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في المحلة وطنطا

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بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، حيث أوضح قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان، توافر جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، التزام التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ارتداء الطلاب والمشرفين والمراقبين للكمامات ورفع حالة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف .

كما اطمأن المحافظ على التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين من طلاب ومراقبين ومشرفين وعمال، من أجل نجاح سير عملية الامتحانات.

كما وجه المحافظ رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام، ويحصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الامتحانات بمدارس: الشهيد إبراهيم حسين بالحكمة، طنطا الثانوية العسكرية، المحلة الثانوية بنات، طلعت حرب الثانوية بالمحلة، السيدة زينب الثانوية بنات، محلة روح الثانوية المشتركة، عبده السنيطي بسبرباي.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان، إلى جانب تجهيز (٢٤) استراحة للسادة المراقبين بطاقة (٨٢٦) سريرا مجهزة بكافة وسائل الإعاشة.

يذكر أن (١٢٨) لجنة، منها (١١١) لجنة للمنتظمين و(١٥) لجنة للمنازل، وواحدة لمدارس STEM، وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالبا وطالبة، منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي، و٢٢٦٨١ للقسم العلمي، وذلك بدايةً من اليوم وحتى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين، و٥ أغسطس لمدارس STEM، و٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.