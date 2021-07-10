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«سيكون الوضع كارثيًا».. خبير جيولوجي يحذّر من انهيار سد النهضة

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«سيكون الوضع كارثيًا».. خبير جيولوجي يحذّر من انهيار سد النهضة «سيكون الوضع كارثيًا».. خبير جيولوجي يحذّر من انهيار سد النهضة

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أكد الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن احتمالية انهيار أي منشأة في العالم تتوقف على العديد من العوامل، مشيرًا إلى التقارير المعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي في حال الانتهاء من الملء.

وقال الدكتور«بخيت» خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، إن «سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة».

وأرجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع.

وأضاف أن هناك أيضًا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا أنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرًا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية، لافتًا إلى أنه في حال انهيار سد للنهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.

المصرى اليوم

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